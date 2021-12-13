В Новосибирске легковушка слетела с дамбы. Фото: "АСТ-54".

В Ленинском районе Новосибирска с дамбы моста слетела легковушка. Кадры ЧП, которое случилось вечером 12 декабря, в соцсетях опубликовали очевидцы.

— Белый седан двигался по переправе от площади Лыщинского в сторону правого берега, в какой-то момент его водитель не поделили дорожное пространство с универсалом. После столкновения седан вылетел с Октябрьского моста в сторону стройки нового ЛДС, — рассказали новосибирцы в паблике «АСТ-54».

Очевидцы уточнили, водитель слетевшей машины не получил серьезных травм. Упавшая машина, по их словам, остановилась рядом с мостом, на дороге, которая ведет к стройке.

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