«Билайн» ускорил мобильный интернет на интернет-активных станциях новосибирского метро

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Теперь еще больше абонентов смогут единовременно с комфортом слушать музыку, смотреть видео и решать ряд других задач в сети во время ожидания поезда даже в час пик.

На сегодняшний день 4G от билайн есть на всех станциях метрополитена. Вместе с тем, в связи с ростом потребления трафика оператор увеличил емкость и стабильность сети на станциях «площадь Ленина», «Сибирская», «Октябрьская» и «площадь Маркса». По данным сервиса «Билайн.Аналитика», с момента завершения работ по улучшению качества связи количество используемого трафика на «Октябрьской» выросло в 2,7 раза, на «Сибирской» и «Маркса» - более, чем в два раза, на станции «площадь Ленина» - в 1,5 раза.

Самой «качающей» станцией из перечисленных стала «площадь Маркса» - за сентябрь абоненты билайн загрузили здесь количество трафика, равное 2,5 млн музыкальных треков или 7,2 млн выложенных в Instagram фотографий. На «площади Ленина», для сравнения, загрузили трафик, эквивалентный 2 млн треков или 6 млн фото, на «Октябрьской» - 1,5 млн треков и 4,2 млн фото, на «Сибирской - 700 тысяч треков 2 миллиона фото.

Андрей Сергиенко, директор Новосибирского отделения билайн:

- Сеть 4G от билайн успешно работает на всех станциях метрополитена в Новосибирске. В то же время мы регулярно отслеживаем динамику потребления трафика, чтобы своевременно увеличиваем емкость сети, что и было сделано на таких крупных пересадочных пунктах, как площадь Маркса, площадь Ленина и Сибирская. Метро Октябрьская - это одна из самых перспективных станций с точки зрения роста трафика, здесь формируется так называемый «новый центр» Новосибирска, место притяжения молодых и активных потребителей контента: здесь активно строятся крупные жилые дома, появляются офисы, кафе и рестораны. Задача билайн - быть с клиентом в нужный момент его жизни, будь он у себя дома, на работе или направляется куда-то на метро.

билайн на протяжении последних нескольких лет активно развивает связь в Новосибирске и области. Так, например, с начала 2021 года оператор связи увеличил мощность сети 4G на 40 улицах Новосибирска. Улучшения коснулись как центра города, так и отдаленных районов. Кроме того, рост скорости могли заметить жители Бердска, Искитима, Куйбышева, поселков Линево, Новолуговое и Верх-Тула.