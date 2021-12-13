Подрядчик по вывозу мусора требует 665 миллионов с «Экологии-Новосибирск». Фото: "Артика Сити".

Подрядчик ГК «Арктика-Сити» подал «Экологии-Новосибирск» 4 иска на сумму 665 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

— Мы с пониманием относились к постоянным долгам регионального оператора и до последнего момента не прибегали к крайним мерам. Находясь постоянно в диалоге с руководством ООО «Экология-Новосибирск» мы надеялись на скорое оздоровление компании и их выход из кризиса, — указано в сообщении на сайте подрядчика.

Компании сотрудничали более двух лет, но, узнав из новостей о самобанкротстве регоператора, «Арктика» разорвала отношения и подала иски в арбитражный суд Новосибирской области на сумму 665 миллионов рублей.

Тем не менее, перевозчик мусора рассчитывает на продолжение сотрудничества в случае выхода «Экологии» из кризисной ситуации и «более конкретных гарантий погашения долгов».

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