Пробки в Новосибирске на утро 13 декабря 2021 года: затор на Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 13 декабря 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 13 декабря 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко. Также затруднено движение по улицам Титова и Троллейной. Об этом сообщает «2ГИС».

Серьезные заторы наблюдаются на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. В пробках стоят водители на улицах Покрышкина, Блюхера и Новогодней. Движение затруднено по улице Сибиряков-Гвардейцев, проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского. Также сложно проехать по Октябрьскому мосту.

На правом берегу пробка сковала улицу Большевистскую — там сложно проехать в сторону Речного вокзала. Пробки сковали улицы Зыряновскую, Гурьевскую, Бориса Богаткова, Восход, Кирова и Никитина.

Как передает «2ГИС», уровень пробок в городе на утро понедельника, 13 декабря, достиг 7 баллов.

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