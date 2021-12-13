Фотограф проехал 4000 километров з Новосибирска в Краснодар и назвал самые плохие дороги. Фото: Михаил Решетников // Инстаграм.

Новосибирский фотограф Михаил Решетников разместил видео о дорогах на пути из Новосибирска в Краснодар на своей странице в социальной сети «Instagram». Самым «скучным» отрезком пути он посчитал дорогу от Новосибирска до Омска.

— Всего 4000 км и из морозного Новосибирска можно попасть в тепленький Краснодар. Асфальт практически везде хороший, гаишников почти нет, минус зимней дороги только короткий световой день, — рассказывает Решетников.

Он взял «липучку» вместо шипованных шин, и не прогадал — дороги почти не покрыты снегом. Самый плохой асфальт, по мнению автора, он заметил на подъезде к Самаре, а трассу М-4 «Дон» в Ростовской области назвал шикарной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.