В Новосибирске водитель «БМВ» протаранил несколько припаркованных машин. Фото: "АСТ-54".

На парковке во дворе дома на улице Виктора Шевелева, 24 произошло ЧП. Там водитель BMW X5 врезался в несколько припаркованных машин. Информация об этом появилась в соцсети.

— После того, как кроссовер протаранил авто, он скрылся с места ДТП. Владельцы машин ждали приезда ГИБДД, — написал автор сообщения в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, водитель «БМВ» был пьян.

Судя по кадрам с места случившегося, машины получили серьезный урон.

Виновника аварии предстоит найти полицейским.

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