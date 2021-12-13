В Новосибирске водитель «БМВ» протаранил несколько припаркованных машин. Фото: "АСТ-54".
На парковке во дворе дома на улице Виктора Шевелева, 24 произошло ЧП. Там водитель BMW X5 врезался в несколько припаркованных машин. Информация об этом появилась в соцсети.
— После того, как кроссовер протаранил авто, он скрылся с места ДТП. Владельцы машин ждали приезда ГИБДД, — написал автор сообщения в группе «АСТ-54».
По словам очевидцев, водитель «БМВ» был пьян.
Судя по кадрам с места случившегося, машины получили серьезный урон.
Виновника аварии предстоит найти полицейским.
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