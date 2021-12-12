ХК «Сибирь» обыграли китайскую команду «Куньлунь Ред Стар»

Новосибирская команда вырвала победу в овертайме. Фото: vk.com/hcsibir1962.

12 декабря состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. Хоккеисты «Сибири» сразились на льду с пекинским «Куньлунь Ред Стар». В этот раз новосибирские игроки отбили победу, обыграв соперников из Китая.

Сибиряки забили первую шайбу уже на 11-й минуте первого тайма. В следующем тайме в ворота противника залетела и вторая. Но под конец третьего периода «Куньлунь Ред Стар» внезапно выровняли счет, забив сразу две шайбы.

— Победу в матче принес нападающий Никита Сетдиков. В овертайме он забросил третью шайбу в ворота китайцев, — рассказали в группе «ХК Сибирь».

Напомним, накануне новосибирские хоккеисты проиграли челябинскому «Трактору».

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