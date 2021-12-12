В Новосибирской области умерли 120 новорожденных за 10 месяцев

В этом году погибло меньше новорожденных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росстат опубликовал статистику по младенческой смертности в разных регионах России. По данным ведомства, с января по октябрь 2021 года в Новосибирской области умерли 120 младенцев.

— Эти цифры меньше показателей 2020 года, тогда умерло на 5 младенцев больше. Всего за 10 месяцев 2021 года в Сибири умерло 685 младенцев, в прошлом году показатель составлял 787, — сообщает Росстат.

По Федеральному округу Новосибирская область оказалась на втором месте: больше младенцев (128) умерли в Красноярском крае. На третьем месте — Иркутская область со 111 умершими новорожденными.

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