Пробки в Новосибирске 12 декабря 2021 года: из-за ДТП стоит Бердское шоссе

Под мостом столкнулись легковушка и фура. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В воскресенье, несмотря на почти маленькую загруженность дорог, произошло ДТП, из-за которого застопорилось движение. Пробки в Новосибирске 12 декабря 2021 года появились на Бердском шоссе.

— Рядом с Разъездом Иня не поделили дорожное пространство фура и легковой автомобиль. В аварии никто не пострадал. Движение в сторону центра Новосибирска затруднено, — объясняет паблик «АСТ-54».

Пробка растянулась по всему Бердскому шоссе. Фото: «2Гис».

— Езжайте через Первомайку и улицу Эйхе, так быстрее, — советуют водители в «2Гис».

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