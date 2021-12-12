В Новосибирске знаменитый каток у НОВАТа заливают по ночам

В Новосибирске заливают каток.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске начали подготовку к открытию катка перед Оперным театром. Он начнет работать уже совсем скоро.
Подготовкой катка занимаются специалисты МУП «Стадион». Площадь льда составит 2 тысячи квадратных метров.
Напомним, раньше в мэрии города объясняли, почему заливать каток будут ночью.
Прокат для взрослых посетителей будет стоить 156 рублей. Для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 рубля в час. Заточка — 120 рублей за пару коньков. Выход на лед со своими коньками останется бесплатным.
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