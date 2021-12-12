В Новосибирске изменили расписание электричек с 12 декабря

С 12 декабря добавятся новые маршруты и остановки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 12 декабря в Новосибирске начало действовать новое расписание пригородных электричек. В РЖД сообщают, что добавили 4 новых маршрута.

— По будням начнут курсировать поезда №7309, 7311 Новосибирск-Восточный — Пригородный простор и №7310, 7312 Пригородный простор — Новосибирск-Восточный. Всего на участке будут курсировать 10 транзитных маршрутов пригородных поездов. Также в расписании пригородного поезда №7301 Новосибирск-Главный — Пригородный простор появится дополнительная остановка «Ипподром», — сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

Кроме этого, будет продлен маршрут электрички №6326 Чулымская — Новосибирск-Главный до станции Новосибирск-Восточный. Для удобства жителей Первомайского района, на станции Иня будет дополнительная остановка у маршрутов №6523 Новосибирск — Издревая и №7103 Новосибирск — Черепаново. А маршруты Новосибирск — Чулымская и Чулымская — Барабинск объединят в один: Новосибирск — Барабинск.

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