15 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Еще 385 человек заболели коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 декабря оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что от коронавируса в регионе умерли еще 15 человек. Всего в области число умерших с начала пандемии — 3 976 человек.

— В числе умерших — шесть мужчин от 52 до 83 лет и девять женщин от 61 до 81 года, — сообщили в областном оперштабе.

За сутки вирус подхватили еще 385 человек. Всего в регионе коронавирусом успели переболеть 87 447 человек, в том числе 9 558 детей.

За последний день выздоровели 100 человек. Всего же полностью выздоровевших стало 59 237 человек.

В больницах сейчас лежат 3 838 пациентов, в том числе 55 детей. В реанимации находятся 319 человек, к ИВЛ подключены 58 пациентов.

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