Уволенная учительница из Барнаула раскритиковала коллегу из Новосибирска

Татьяна Кувшинникова заявила, что Виктории не следовало выкладывать фото и видео в соцсети. Фото: соцсети.

Татьяна Кувшинникова, бывшая учительница русского языка и литература из Барнаула, ответила на скандал со своей коллегой из Новосибирска Викторией Кашириной. По словам Кувшинниковой, их истории с увольнением совершенно несравнимы.

— Мою историю увольнения совсем нельзя сравнить с такими случаями! Я веду ЗОЖ всю жизнь, и мое фото было тому подтверждением. К сожалению, директор школы оказалась недальновидным человеком, не ценящим свои кадры, — рассказала Кувшинникова.

Напомним, Татьяну Кувшинникову затравили за фото в купальнике, которая она выложила в соцсети после соревнований по зимнему плаванию. По мнению женщины, пол дэнс, которым занимается Каширина, в отличие от плавания, большинством людей будет расценен как стриптиз, а не как особый вид спорта. Поэтому педагогу стоило закрыть все аккаунты в соцсетях, а лучше — вообще не выкладывать откровенные фото и видео в Интернет.

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