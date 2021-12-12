Под Новосибирском мальчик ожег глаза кварцевой лампой

Лампа обожгла глаза ребенку.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В детском саду одного из сел Черепановского района случилось ЧП: 7-летний мальчик находился в комнате с кварцевой лампой, из-за чего получил ожог глаз. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.
— Мальчика отвезли в больницу Новосибирска. Врачи поставили диагноз — электрофтальм обоих глаз, — рассказал КП-Новосибирск источник.
Мама ребенка сообщила КП-Новосибирск, что травма оказалась незначительной, мальчик уже вылечился.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер