Под Новосибирском мальчик ожег глаза кварцевой лампой

Лампа обожгла глаза ребенку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В детском саду одного из сел Черепановского района случилось ЧП: 7-летний мальчик находился в комнате с кварцевой лампой, из-за чего получил ожог глаз. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

— Мальчика отвезли в больницу Новосибирска. Врачи поставили диагноз — электрофтальм обоих глаз, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Мама ребенка сообщила КП-Новосибирск, что травма оказалась незначительной, мальчик уже вылечился.

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