В Новосибирске избили председателя ТСЖ, борющегося против незаконной стройки

Жильцы дома борются с незаконной стройкой. Фото: Яна Лаврова. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске председателя ТСЖ дома № 21 по улице Владимировской избили двое неизвестных. Как рассказали жильцы, председатель вместе с ними уже долго пытается остановить стройку магазина, которая перегораживает пожарный проезд к дому и мешает пешеходам.

— В момент, когда председатель Дебус В.В. находился совершенно один на территории двора, к нему из строительного вагончика спешно подошли двое мужчин и начали избивать его. Все этот попало на камеры наблюдения. На место были вызваны полиция и скорая помощь. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, его госпитализировали в городскую клиническую больницу №1. Лиц, совершивших нападение, отвезли в полицию, дальнейшие действия неизвестны, — рассказала одна из жильцов дома в группе «АСТ-54».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что уточнят информацию.

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