Сноубордисты Алена Заварзина и Вик Уайлд развелись. Фото: superzina.

Сноубордистка из Новосибирска Алена Заварзина развелась с Виком Уайлдом. Об этом девушка написала на своей странице в «Инстаграме».

— Длинного поста не будет. Мы с Викой развелись, и я хочу сказать ему спасибо за прекрасные 10 лет, — сообщила спортсменка.

Вик Уайлд же никак не афиширует расставание.

Алена Заварзина родилась в 1989 году. В 2014 году стала бронзовым призером Олимпийских игр в параллельном гигантском слаломе, чемпионка мира по сноуборду 2011 года. В 2018 году завершила карьеру, в настоящее время спортивный аналитик сборной команды России по сноуборду.

Вик Уайлд родился в 1986 году в США, двукратный олимпийский чемпион. В 2011 году женился на Заварзиной и получил российское гражданство. До 2011 года выступал за сборную США, после — за сборную России.

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