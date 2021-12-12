Житель Новосибирска вышел с зажигалкой в руке регулировать движение на перекрестке

Вместо жезла регулировщика в руках у новосибирца была зажигалка. Фото: кадр из видео.

На перекрестке улицы Петухова и Советского шоссе в Новосибирске сломался светофор. На дорогах образовалась пробка во все стороны. Чтобы спасти ситуацию, на проезжую часть вышел доброволец.

— Это произошло поздно вечером 11 декабря. На перекресток вышел мужчина, у которого в руке вместо жезла регулировщика была горящая зажигалка, — рассказали в паблике «АСТ-54».

Привлекая к себе внимание, новосибирец пытался развести потоки машин, и в соцсетях его поступок оценили. Однако по закону такой поступок расценивается как нарушение ПДД, ведь только сотрудники ГИБДД могут заниматься регулировкой движения. Согласно статье 12.29 КоАП РФ, мужчине за это грозит предупреждение или штраф 500 рублей.

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