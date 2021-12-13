Погода в Новосибирске на 13 декабря 2021 года: морозы до -25

Понедельник начнется с морозов и снегопадов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Погода в Новосибирске на 13 декабря 2021 года: придет похолодание до -25 градусов. Такой прогноз дают метеорологи.
— Ночью температура опустится будет -21…-23 градуса, а днем — -16…-18. Весь день будут снегопады и будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 12 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области обещают холода до -20…-25 градусов ночью, днем будет до -18. Также пройдет небольшой снег и будет дуть холодный ветер.
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