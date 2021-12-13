Погода в Новосибирске на 13 декабря 2021 года: морозы до -25

Понедельник начнется с морозов и снегопадов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 13 декабря 2021 года: придет похолодание до -25 градусов. Такой прогноз дают метеорологи.

— Ночью температура опустится будет -21…-23 градуса, а днем — -16…-18. Весь день будут снегопады и будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 12 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области обещают холода до -20…-25 градусов ночью, днем будет до -18. Также пройдет небольшой снег и будет дуть холодный ветер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.