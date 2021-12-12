Морозы до -25 со снегопадами вернутся в Новосибирск на следующей неделе

Ночью в Новосибирске похолодает до -25.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра прогнозируют похолодание, которое придет уже с понедельника, 13 декабря. Морозы до -25 градусов будут сопровождать снегопад и ветер.
— 12 декабря в течение дня похолодает до -18. 13 и 14 декабря температура ночью составит -20...-25 градусов, днем — от -13 до 19 градусов, — сообщают метеорологи.
В понедельник весь день будут идти снегопады, во вторник снег пройдет только ночью, днем будет преимущественно без осадков. Будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью до 12 метров в секунду.
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