Погода в Новосибирске на 12 декабря 2021 года: в Новосибирск вновь идет похолодание

В городе снова похолодает. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске на 12 декабря 2021 года не особо порадует сибиряков: в город вновь возвращаются морозы. Об этом сообщили в новосибирском гидрометцентре.

- Днем в воскресенье, 12 декабря, воздух в области прогреется до минус 8 - минус 13 градусов (непосредственоо в Новосибске - минус 10 - минус 12 градусов, в течение дня похолодает до минус 17 градусов), - рассказали в новосибирском гидрометцентре. - Ночью ожидается минус минус - минус 17 градусов (в сверо-западных районах области - минус 23 градуса).

В Ночь на понедельник, 13 декабря, столбик термометра опустится до минус 20 - минус 25 градусов.

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