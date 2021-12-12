Погода в Новосибирске на 12 декабря 2021 года: в Новосибирск вновь идет похолодание

В городе снова похолодает.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Погода в Новосибирске на 12 декабря 2021 года не особо порадует сибиряков: в город вновь возвращаются морозы. Об этом сообщили в новосибирском гидрометцентре.
- Днем в воскресенье, 12 декабря, воздух в области прогреется до минус 8 - минус 13 градусов (непосредственоо в Новосибске - минус 10 - минус 12 градусов, в течение дня похолодает до минус 17 градусов), - рассказали в новосибирском гидрометцентре. - Ночью ожидается минус минус - минус 17 градусов (в сверо-западных районах области - минус 23 градуса).
В Ночь на понедельник, 13 декабря, столбик термометра опустится до минус 20 - минус 25 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.