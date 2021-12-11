В Новосибирской области школьник сломал палец во время тренировки

Подростку понадобилась помощь врачей. Фото: Влад КОМЯКОВ

ЧП произошло в селе Чистоозерное: как сообщил источник КП-Новосибирск, помощь врачей понадобилась 14-летнему мальчику-подростку.

- Школьник обратился в Чистооозерную центральную районную больницу, рассказал, что упал на тренировке, - пояснил источник КП-Новосибирск. - Врачи диагностировали у подростка перелом фаланги указательного пальца на правой руке.

Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

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