В Новосибирской области школьник сломал палец во время тренировки

Подростку понадобилась помощь врачей.
Фото: Влад КОМЯКОВ
ЧП произошло в селе Чистоозерное: как сообщил источник КП-Новосибирск, помощь врачей понадобилась 14-летнему мальчику-подростку.
- Школьник обратился в Чистооозерную центральную районную больницу, рассказал, что упал на тренировке, - пояснил источник КП-Новосибирск. - Врачи диагностировали у подростка перелом фаланги указательного пальца на правой руке.
Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.
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