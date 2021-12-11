Под Новосибирском пьяная пациентка обматерила врача

Полиция ищент виновных.
Фото: Виктория МИНАЕВА
ЧП произошло в Убинской центральной районной больнице: там устроила дебош пьяная пациентка. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.
- 40-летняя женщина приехала больницу на следующие сутки после своего дня рождения, она была пьяна, - сообщил источник КП-Новосибирск. - В коридоре перед хирургическим кабинетом она начала скандалить.
На этом дело не закончислось: пьяная женщина оскорбила сотрудника полиции. Правоохранительные органы проводят проверку.
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