Под Новосибирском пьяная пациентка обматерила врача

Полиция ищент виновных. Фото: Виктория МИНАЕВА

ЧП произошло в Убинской центральной районной больнице: там устроила дебош пьяная пациентка. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- 40-летняя женщина приехала больницу на следующие сутки после своего дня рождения, она была пьяна, - сообщил источник КП-Новосибирск. - В коридоре перед хирургическим кабинетом она начала скандалить.

На этом дело не закончислось: пьяная женщина оскорбила сотрудника полиции. Правоохранительные органы проводят проверку.

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