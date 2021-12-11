В Новосибирске отчим-педофил изнасиловал 12-летнюю девочку

Полиция проводит проверку. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске 12-летняя девочка стала жертвой отчима-педофила: об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- Школьница учится в шестом классе, на учете в ПДН никогда не состояла, - рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах. – Отчиму, который надругался над девочкой, 34 года. Ранее он был судим по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»

Полицейские изъяли из квартиры постельное белье, одежду, полотенца, проводится проверка.

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