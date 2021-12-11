«Сибирь» разочаровала болельщиков, проиграв челябинскому «Трактору»

Победить новосибирской команде не удалось. Фото: hcsibir.ru

В субботу, 11 декабря, хоккеисты «Сибири» встречались с непростым соперником - челябинским «Трактором». И эта встреча, увы, стала разочарованием для болельщиков, потому что у новосибирской команды были все шансы на победу.

«Сибирь» первой забила соперникам, а потом упустила преимущество. В ворота сибиряков, которые защищал Антон Красилов, с 46 минуты прилетело три безответных шайбы. Результат - поражение от соперника, идущего вторым в конфереции «Восток», со счетом 2:4.

Следующий матч новосибирские хокееисты сыграют с командой «Куньлунь Ред Стар» в воскресенье, 12 декабря.

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