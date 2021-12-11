В Новосибирске от коронавируса умер 17-летний парень

Врачи не смогли спасти 13 человек за минувшие сутки. Фото: Минздрав Новосибирской области.
Плохие новости сообщил оперштаб: за сутки коронавирусом в Новосибирской области заболели 389 человек, в их числе - 78 детей. Всего с начала пандемии в регионе заразились 87062 пациентов (среди них - 9478 детей).
Увы, не всех врачам удалось спасти: только за минувшие сутки болезнь унесла жизни 13 пациентов.
- Умерли 17-летний парень, мужчины в возрасте 54 лет, 58 лет, 66 лет, 67 лет, 83 лет, 88 лет и женщины в возрасте 54 лет, 68 лет, 76 лет, 83 лет, 84 лет, 85 лет. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умер 3961 человек, - рассказали в оперштабе Новосибирской области.
В отделениях реанимации сейчас находятся 312 пациентов, 60 из них не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.
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