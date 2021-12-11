В новосибирском аэропорту «Толмачево» усилили контроль из-за нового штамма коронавируса - омикрон

В аэропорту проверяющих ждет проверка. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В связи с появлением нового штамма коронавируса - омикрон - в новосибирском аэропорту усилен контроль. Об этом корреспондентам КП-Новосибирск рассказали в «Толмачево».

- Со своей стороны мы обеспечиваем соблюдение масочного режима, проведение санитарной обработки, - сообщили КП-Новосибирск в воздушной гавани столицы Сибири.

Но это еще не все: с помощью тепловизоров проверяют температуру у прилетающих. А тех, кто вернулся из Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Республики Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Специального административного района Гонконг, отправляют на две недели на изоляцию. н

Им нужно будет сдать первый тест на коронавирус через два дня после прибытия в Россию, второй - через 10 дней.

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