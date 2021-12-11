Под Новосибирском отчим надругался над школьницей

В полицию мама девочки пришла спустя три года.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В полицию в Мочище обратилась мама девочки-подростка: выяснилось, что сожитель женщины надругался над ее дочкой. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.
- В октябре 2018 года мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2003 года рождения, учащейся вечерней школы, - рассказал источник КП-Новосибирск.
Почему мама девочки-подростка пришла в полицию спустя три года, пока неясно. Известно, что на учете в ПДН школьница не состоит, правоохранители проводят проверку.
КП-Новосибирск следит за ходом расследования.
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