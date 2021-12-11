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Происшествия11 декабря 2021 4:15

В Новосибирске «ГАЗель» лишилась колеса на Димитровском мосту

К счастью, никто не пострадал
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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При движении в сторону правого берега грузовая «ГАЗель» осталась без колеса.

При движении в сторону правого берега грузовая «ГАЗель» осталась без колеса.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В субботу, 11 декабря, ДТП произошло на Димитровском мосту: неприятности случились у водителя «ГАЗели». Об этом очевидцы рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- При движении в сторону правого берега грузовая «ГАЗель» лишилась колеса, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

К счастью, в момент ЧП никто серьезно не пострадал. На видео, снятом очевидцами, вижно, что водитель авто пытается решить проблему с колесом.

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