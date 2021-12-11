В Новосибирске улицу Выборную залило кипятком

На Выборной из-за кипятка водителям тяжело ехать. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ночью в субботу, 11 декабря, ЧП произошло на улице Выборной в Новосибирске: из-за коммунальной аварии улицу затопило горячей водой. Об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- В четвёртом часу ночи Выборную и мост на Кирова из-за порыва теплотрассы залило кипятком, - рассказали в новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Водители жалуются, что им пришлось пробираться наощупь:

- Завтра здесь будет каток, - переживают новосибирцы.

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