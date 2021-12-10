В Новосибирске после ДТП с иномарками в больницу попали два человека

В Новосибирске в ДТП с иномарками пострадали два человека. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске в ДТП с иномарками пострадали два человека. Авария случилась днем в пятницу, 10 декабря, в Калининском районе города.

— Сегодня, в 15:40, 29-летний водитель автомобиля Nissan Cube ехал по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Бардина в сторону улицы Танковая. Около дома №24 по улице Богдана Хмельницкого он столкнулся с автомобилем Toyota Caldina, ехавшим ему навстречу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В аварии пострадали 33-летний водитель «Тойоты» и 60-летняя пассажирка «Ниссана». Их доставили в больницу с травмами головы. На месте ДТП работал экипаж ДПС, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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