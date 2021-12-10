В Новосибирске на Лесосечной улице могут появиться камеры контроля большегрузов

Большегрузы часто застревают под мостом, образуя пробки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске улицу Лесосечную могут оборудовать камерами контроля большегрузов. Такие меры необходимы для того, чтобы фуры весом более 3,4 тонн не пытались проехать под железнодорожными путями.
— Уже полгода мы добиваемся решения этого вопроса, — рассказал корреспонденту издания «Навигатор» депутат горсовета Виктор Стрельников. — Договорились провести мониторинг, чтобы обосновать необходимость установки камер.
Исследование показало, что под запрещающий знак 3.4 проезжают в час около 30 автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонн. Депутаты и общественники уже направили коллективное обращение в департамент транспорта с просьбой установить камеры контроля движения грузового транспорта.
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