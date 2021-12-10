Цирк-шапито выплатит новосибирской зоозащитнице 124 тысячи рублей

Выигранные в суде деньги зоозащитница направит в Центр реабилитации диких животных. Фото: соцсети

Новосибирская зоозащитница Елизавета Бражник выиграла дело у цирка-шапито «Золотой дракон». Арбитражный суд региона обязал цирк выплатить 124 тысячи рублей в пользу сибирячки.

— Я ни разу не пожалела, что негативно высказалась про цирк-шапито «Золотой дракон», даже когда узнала, что он подал на меня в суд. Благодаря работе профессиональных юристов, которые представляли мои интересы и вдумчивых судей, цирк проиграл, а я выиграла, — написала в своих социальных сетях Елизавета.

Выигранные в суде деньги Елизавета хочет направить в Центр реабилитации диких животных «Феникс».

Напомним, «Золотой дракон» начал судиться с зоозащитницей несколько лет назад, потому что посчитал, что организованный ей в соцсетях флэшмоб с тегом #МЕГАУБЕРИЭТОТЦИРК снизил продажи билетов. Акцию Елизавета запустила в связи с тем, что на гастролях в Новосибирске, шапито решил расположиться около ТЦ «Мега». Соседство цирка и магазина «ИКЕА», ориентированного на экологию, возмутило девушку и она запустила флэшмоб, который подхватила вся Россия и даже другие страны. После администрация ТЦ потребовала, чтобы цирк уехал с их территории.

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