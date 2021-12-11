Под Новосибирском девочка-подросток забеременела от односельчанина

Родители поддержали девочку. Фото: Юлия Пыхалова // соцсети

Девятиклассница сельской школы забеременела в 16 лет. Информацию подтвердили в одной из школ Болотнинского района.

— Ребенок перешел на домашнее обучение, готовится к сдаче ОГЭ. Семья у нее нормальная, у них с отцом ребенка все хорошо сложилось. Живут вместе у родителей, — рассказала КП-Новосибирск замдиректора по учебно-воспитательной работе.

У себя на странице девочка написала:

— Я счастливая.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2020 году врачи насчитали 246 несовершеннолетних, которые забеременели до 18 лет. По статистике уполномоченной по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, возраст 236 беременных был от 15 до 17 лет. Родили детей 140 школьниц, среди них было пять девочек младше 14 лет.

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