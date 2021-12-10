Главу Убинского района оштрафовали на 800 тысяч рублей за незаконную охоту

Обвиняемым запретили охотиться 2 года.
Фото: Павел КЛОКОВ
Барабинский районный суд Новосибирской области признал виновными по статье 258 УК РФ за незаконную охоту пятерых человек. Среди обвиняемых оказался и глава Убинского района.
Произошло все еще в декабре 2018 года: тогда чиновник вместе с четырьмя знакомыми на охоте застрелил трех лосей. У одного из охотников, который явился с повинной, следователи нашли останки животных. Четверо других свою вину не признали.
— Обвиняемым запрещается в течение 2 лет заниматься охотой. Признавший свою вину должен будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, остальные четверо охотников —по 800 тысяч рублей каждый, — сообщают в суде.
Приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать.
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