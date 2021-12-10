Медики осмотрели ребенка.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области ребенок проглотил деталь от конструктора. Инцидент произошел в Коченевском районе.
— Мальчику 5 лет. Он играл и проглотил делать от конструктора. Родители, когда узнали об этом отвезли ребенка в больницу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Медики осмотрели мальчика и спасли. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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