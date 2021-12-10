В Новосибирске торговые центры заминировали с почты Деда Мороза

Стали известны подробности «минирования» торговых центров в Новосибирске. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Стали известны подробности «минирования» торговых центров в Новосибирске. Напомним, письма с угрозами в ТЦ поступили утром в пятницу, 10 декабря. Посетителей и персонал эвакуировали, здания проверяли специалисты. Как рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, письма с угрозами на электронный адрес силовиков были отправлены с почтового ящика, подписанного Дедом Морозом.

— Вчера наша подельница пронесла в несколько торговых центров Новосибирска взрывчатку. На этот раз мы не шутим. Переводите деньги нам на карту, и тогда ничего не случится, — сообщалось в письме.

После того, как торговые центры проверили специалисты, никаких взрывных устройств там обнаружено не было. Вскоре центры вернулись к своему стандартному режиму работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске ТЦ возобновили работу после ложных сообщений о минировании

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители (подробнее).

В Новосибирске массово эвакуировали торговые центры

Сотрудников и покупателей вывели на улицу, а к зданиям съехались экстренные службы (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.