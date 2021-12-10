Женщину ударило током. Фото: Иван Макеев

В Новосибирской области женщина погибла от удара током. ЧП произошло в Коченевском районе на одном из садовых обществ.

— Женщина хотела свернуть старый провод в бане. Она не знала, что он оголенный. В итоге жительница Новосибирска погибла от удара током, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах

Напомним, что недавно девушку ударило током при выходе из троллейбуса. Из-за этого сибирячка упала со ступенек на землю. По словам пострадавшей, кондуктор и водитель троллейбуса никак не отреагировали, а наоборот, поспешили закрыть двери и уехать с места происшествия.

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