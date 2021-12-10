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Общество10 декабря 2021 13:38

В Новосибирске построят новый приют с хосписом для животных

Известно, что под приют выделили участок на улице Дукача
Надежда КАСЬЯНОВА
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На разработку проекта приюта выделят 10 миллионов рублей.

На разработку проекта приюта выделят 10 миллионов рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ленинском районе Новосибирска построят новый приют для животных, в котором также будут гостиница и хоспис. Об этом сообщили на комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству.

— В следующем году будут разрабатывать проектно-сметную документацию на строительство, а потом уже мы начнем финансировать, — рассказал председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин.

Под приют выделили участок на улице Дукача в Ленинском районе. Но пока что неизвестны, ни точная площадь учреждения и его территории, ни сумма, которую потратят на строительство. Разработка проекта обойдется в 10 миллионов рублей.

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