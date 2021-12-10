СК возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирец надругался над пятиклассницей. Все это произошло в Заельцовском районе несколько дней назад.

— Подозреваемым оказался 57-летний бездомный. Ранее он уже был судим по статье 158 УК РФ — «Кража», — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Девочка рассказала о случившемся маме. Женщина написала заявление в полицию. После этого следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас правоохранители проводят проверку.

Напомним, что в Новосибирске разыскивают мужчину, подозреваемого в насилии падчерицы. В полицию обратился отец девочки.

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