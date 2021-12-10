Мэрия Новосибирска объявила три аукциона на ремонт дорог за 414 миллионов рублей

На проезжей части уложат новое асфальтобетонное покрытие.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске пройдут три аукциона на ремонт дорог 13 улиц города. Общая стоимость работ более 414 миллионов рублей. Работы должны будут завершиться до 26 августа 2022 года.
— Первый контракт стоит 162 миллиона 678 тысяч рублей. По нему должны провести ремонтные работы на улицах Космическая, Новогодняя, Троллейная и Геодезическая, — сообщается на сайте госзакупок.
По двум другим контрактам ремонтные работы пройдут на улицах Орджоникидзе, Добролюбова, Донецкая, Обская, Ядринцевская, Нарымская, Шевченко, Вересаева и Нахимова. Точные участки, на которых будут проводиться работы, неизвестны.
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