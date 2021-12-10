В Новосибирске сотрудник СГК получил ожоги при ремонте теплосети

В Новосибирске рабочий упал в яму с кипятком во время проведения работ на теплотрассе.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске рабочий упал в яму с кипятком во время проведения работ на теплотрассе. ЧП случилось днем, в пятницу, 10 декабря.
— При проведении ремонта магистральной теплотрассы на пересечении улиц Титова и Бийская получил ожоги сотрудник теплосетевого подразделения СГК, — сообщили в Сибирской генерирующей компании. — Травму сотрудник получил в тепловой камере при выполнении переключения.
Мужчину оперативно доставили в ожоговый центр. В СГК уточняют причины и подробности произошедшего.
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