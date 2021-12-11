Погода в Новосибирске на 11 декабря 2021 года: суббота будет пасмурной

Синоптики обещают облачное небо, но снегопада сегодня не будет. Фото: Вера Зенина

Погода в Новосибирске на 11 декабря 2021 года станет более комфортной: к утру температура повысится еще на несколько градусов. Такой прогноз дают новосибирские синоптики.

— Ночью будет -11…-13 градусов, а днем потеплеет до -6…-8. Ночью пройдет небольшой снег, день ожидается без осадков, а на дорогах будет гололедица, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области ночью тоже прекратятся сильные морозы — температура составит -11...-16 градусов, днем будет -5...-10. Осадков не обещают, разве что ночью по северо-западу региона пройдет снег.

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