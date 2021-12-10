В Новосибирской области зафиксировали 66 нарушений по использованию системы QR-кодов

Всего проверили 1723 объекта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области прошли проверки на соблюдения ограничительных мер, связанных с коронавирусом. По их итогам зафиксировали 360 нарушений у граждан и 66 нарушений у организаций по использованию системы QR-кодов. Об этом сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

— За прошедшую неделю на территории региона было проверено 1723 объекта, в том числе по использованию QR-кодов — 262, выявлено 66 нарушений и составлен 21 административный протокол, направлено в суд — 23. В отношении физических лиц выявлено 359 нарушений. Число граждан, не допущенных на мероприятия в связи с отсутствием QR-кодов или сертификатов — 23, — рассказал замгубернатора.

Напомним, что в Новосибирской области продлили ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, до 31 декабря. Также в регионе продолжается обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, и действует система QR-кодов.

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