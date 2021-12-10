В Новосибирске столкнулись две иномарки: в больнице мужчина и 6-летний мальчик

В Кировском районе столкнулись две иномарки. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, вечером, 10 декабря, столкнулись две иномарки. ДТП произошло в Кировском районе города.

— Сегодня, в 16:20, 26-летний водитель автомобиля «Тойота» ехал по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Лыщинского в сторону улицы Таймырская. Около дома №147 по улице Немировича-Данченко он столкнулся с автомобилем «Ниссан», который ехал во встречном направлении и разворачивался, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В ДТП пострадал водитель автомобиля «Тойота» и его 6-летний пассажир. Мальчик ехал в детском кресле на заднем сиденье. Их доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. На месте аварии работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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