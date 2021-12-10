В Новосибирске по распоряжению УФАС продлят торги по ремонту метромоста

Торги по ремонту метромоста в Новосибирске по распоряжению УФАС продлят.
Фото: Даба ДАБАЕВ
Торги по ремонту метромоста в Новосибирске по распоряжению УФАС продлят. В действиях метрополитена усмотрели нарушение процедуры торгов. Теперь он должен будет внести изменения в закупочную документацию и продлить срок подачи на аукцион по капремонту галереи эстакады метромоста Ленинской линии. Сделать это они будут обязаны до конца года.
— Участники закупки были введены в заблуждение относительно необходимости наличия у них лицензии ФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, — сообщили в УФАС по Новосибирской области.
При этом требование этой лицензии никак не было связано с предметом закупки. Поскольку в описании не были указаны объекты с режимом секретности, где могут проводиться работы, составляющие гостайну.
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