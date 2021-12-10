Суд освободил обвиняемого в продаже острова экс-главу Искитимского района

Остров пытались продать за сумму ниже рыночной в 6 раз. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области суд освободил экс-главу Искитимского района, обвиняемого в незаконной продаже земельного участка на острове в Бердском заливе. Цена участка составила 10 миллионов рублей, что в 6 раз ниже его рыночной стоимости. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ за превышение должностных полномочий.

— В ходе судебного заседания судом разрешен вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого. Мера пресечения изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий, — рассказали в Искитимском районном суде.

По просьбе прокурора заседание перенесли на 11 января 2022 года.

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