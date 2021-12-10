Потепление придет в Новосибирск на выходных

В Новосибирск на выходных придет потепление. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирск на выходных придет потепление. По прогнозам синоптиков, ощутимая оттепель придет в город уже в субботу, 11 декабря.

— В субботу, 11 декабря, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит -11…-13 градусов, днем потеплеет до -6…-8 градусов, ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В воскресенье, 12 декабря, ожидается пасмурная погода, преимущественно без осадков. Ночью температура составит -12…-14 градусов, днем — -11…-13 градусов.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, в Новосибирске на выходных 11 и 12 декабря будет пасмурно, возможен небольшой снег. Температура воздуха будет составлять -6…-11 градусов.

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