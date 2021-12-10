В Новосибирске из-за ремонта ограничили движение на нескольких улицах

Движение по улицам ограничили из-за аварийных ремонтных работ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске из-за аварийных работ на теплотрассе и из-за ремонта водопровода ограничили движение на нескольких улицах города. Об этом сообщили в мэрии города.

— С 8 по 23 декабря будет закрыта для проезда транспорта улица Планировочная в районе дома № 7. С 10 по 20 декабря на 5 метров сузят проезжую часть улице Эйхе в районе дома № 8. А с 10 по 24 декабря на 8 метров сузят проезжую часть улице Фрунзе в районе дома № 53. Ограничения движения связаны с аварийным ремонтом теплотрассы, — рассказали в мэрии.

Также с 10 по 19 декабря на 5 метров будет сужена проезжая часть улицы Октябрьской в районе дома № 9. На этом участке дороги будут ремонтировать водопровод.

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