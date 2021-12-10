В Новосибирске из-за ремонта ограничили движение на нескольких улицах

Движение по улицам ограничили из-за аварийных ремонтных работ.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске из-за аварийных работ на теплотрассе и из-за ремонта водопровода ограничили движение на нескольких улицах города. Об этом сообщили в мэрии города.
— С 8 по 23 декабря будет закрыта для проезда транспорта улица Планировочная в районе дома № 7. С 10 по 20 декабря на 5 метров сузят проезжую часть улице Эйхе в районе дома № 8. А с 10 по 24 декабря на 8 метров сузят проезжую часть улице Фрунзе в районе дома № 53. Ограничения движения связаны с аварийным ремонтом теплотрассы, — рассказали в мэрии.
Также с 10 по 19 декабря на 5 метров будет сужена проезжая часть улицы Октябрьской в районе дома № 9. На этом участке дороги будут ремонтировать водопровод.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер