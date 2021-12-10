В Новосибирске ТЦ возобновили работу после ложных сообщений о минировании

Торговые центры в Новосибирске возобновили работу после ложных сообщений о минировании.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Торговые центры в Новосибирске возобновили работу после ложных сообщений о минировании. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии региона. Напомним, ТЦ остановили свою работу и эвакуировались утром в пятницу, 10 декабря.
— Спецслужбы обследовали здание, угроз жизни и здоровью граждан не выявлено, — сообщили в АТК.
Сейчас правоохранители проводят расследование и устанавливают лиц, разославших в ТЦ сообщения о минировании. Сейчас центры работают в обычном режиме.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске массово эвакуировали торговые центры
Сотрудников и покупателей вывели на улицу, а к зданиям съехались экстренные службы (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер