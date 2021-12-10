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Общество10 декабря 2021 9:35

В Новосибирске ТЦ возобновили работу после ложных сообщений о минировании

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители
Галина СИМОНОВА
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Торговые центры в Новосибирске возобновили работу после ложных сообщений о минировании.

Торговые центры в Новосибирске возобновили работу после ложных сообщений о минировании.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торговые центры в Новосибирске возобновили работу после ложных сообщений о минировании. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии региона. Напомним, ТЦ остановили свою работу и эвакуировались утром в пятницу, 10 декабря.

— Спецслужбы обследовали здание, угроз жизни и здоровью граждан не выявлено, — сообщили в АТК.

Сейчас правоохранители проводят расследование и устанавливают лиц, разославших в ТЦ сообщения о минировании. Сейчас центры работают в обычном режиме.

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