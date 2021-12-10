Сквер в Новосибирске назвали в честь депутата горсовета Дмитрия Прибаловца. Фото: Константин Голодяев // Facebook.

Худсовет Новосибирска единогласно поддержал проект назвать сквер на пересечении улиц Бардина и А. Невского именем депутата Прибаловца. Об этом сообщил краевед Константин Голодяев в своем Facebook и поблагодарил всех, кто поддержал инициативу.

Инициатором вопроса выступила группа жителей «Защитим Богданку». Депутата горсовета Дмитрия Прибаловца любили многие новосибирцы, ведь он был ярым противником застройки улицы Богдана Хмельницкого.

Депутат 12 округа в Калининском районе умер в 2019 году в возрасте 47 лет, но теперь оставил свой след в истории — там же, на своем округе.

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